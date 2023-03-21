Юргамышских библиотекарей отправили в колонию

Библиотекари Юргамышского центра культуры Елена Журавлева и Валентина Соседкова посетили исправительную колонию №7.

Библиотекари рассказали осужденным о возникновении поэзии, о развитии различных направлений. Обсудили и основные темы, которым во все времена поэты посвящают свое творчество: любви, дружбы, Родины, истории, взаимоотношений поэта и общества.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что на встрече уделили внимание представителям «золотого» и «серебряного» веков русской поэзии, влиянию творчества великих поэтов на культуру России и формирование современного русского языка. Гости мероприятия подчеркнули, что поэзия – не в прошлом, во все времена она откликается на актуальные события и внутренние переживания человека.

Осужденные рассказали о любимых поэтах, прочли стихи Пушкина, Цветаевой, поделились собственными пробами пера. По словам заместителя начальника ИК-7 Евгении Лавриненко, в исправительном учреждении женщины нередко пишут стихи, так как именно поэзия способна передавать тончайшие оттенки и силу чувств, глубину размышлений. К поэтическому творчеству располагает и самоанализ, которому осужденные уделяют время в период отбывания наказания.

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