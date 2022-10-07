Юрий Долгих станет руководителем одной из курганских школ

Сегодня, 7 октября, глава города Кургана Елена Ситникова встретилась с лауреатом «Учителя года – 2022» Юрием Долгих. Они обсудили впечатления о конкурсе. Юрий Долгих прекрасно продемонстрировал свои навыки на заключительном этапе конкурса. После получения звания лауреата Юрий Долгих вернулся в Курган к урокам и подготовке к ним. Однако Елена Ситникова считает, что лучшие педагоги должны расти, поэтому предложила Юрию Сергеевичу стать руководителем одного из образовательных учреждений, на что учитель согласился. Об этом глава Кургана рассказала в своём телеграм-канале.

«Мы по праву гордимся нашими педагогами, и успех Юрия Сергеевича на всероссийском уровне – это успех всей нашей системы образования. Это впервые за всю историю образования Курганской области, когда наш педагог становится лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года», - отметила Елена Ситникова.

Первый канал сообщает, с финалистами конкурса «Учитель года» также пообщался Президент России Владимир Путин. Диалог прошёл посредством прямой линии. Финалисты смогли задать интересующие вопросы президенту. Курганский «Учитель года» обратился к Владимиру Владимировичу с вопросом о введении отсрочки от мобилизации для студентов негосударственных вузов. Президент России ответил, что данные коррективы уже внесены в подписанный указ.

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