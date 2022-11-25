За 50 лет в больнице Красного креста лечение прошли более чем 400 тысяч юных зауральцев

За 50 лет в Курганской областной больнице Красного креста медпомощь оказали более чем 400 тысячам юных зауральцев. Об этом сообщил Вадим Комогоров, заведующий отделением анестезиологии и реанимации.

Сегодня, 25 ноября, в стенах медучреждения звучит музыка. Малыши поют и танцуют. Врачам громко аплодируют, вручают цветы и подарки.

Поздравить коллектив больницы с 50-летним юбилеем пришли коллеги из местных учреждений здравоохранения. Каждый благодарил персонал Красного креста за профессионализм, поддержку, внимание и, конечно, помощь, которую медики ежедневно оказывают, в том числе и детям своих коллег.

У каждого из присутствующих в зале своя история, связанная с детской больницей. К примеру, депутат областной думы Ярослав Климко рассказал, как в 1986 году после футбольного матча из трудового лагеря попал сюда с ушибом селезёнки. «Мне даже телевизор поставили. А шёл чемпионат мира по футболу», - вспомнил парламентарий и, конечно, от областной Думы вручил сотрудникам больницы цветы и благодарственные письма.

Здесь есть все необходимое для оказания качественной и высококвалифицированной помощи. «В этом году в отделение реанимации было закуплено семь аппаратов ИВЛ, эндоскопическая стойка, в скором времени приобретут три наркозно-дыхательные станции. Ждём ремонта операционного блока», - прокомментировал Вадим Комогоров.

Поздравить коллектив пришла заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина. Она подчеркнула, что областная больница имени Красного креста – это ведущее учреждение здравоохранения Курганской области. Она напомнила, что накануне больницу посетил губернатор Вадим Шумков, пообщался с персоналом, посмотрел, какая требуется помощь. Из областного бюджета выделят 24 млн рублей на ремонт операционного блока. Ещё 20 млн рублей добавят на обновление оборудования.

Екатерина Черепанова. Фото автора.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.