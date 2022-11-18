За месяц высокоскоростной интернет появился в пяти зауральских деревнях

В Курганской области работы по устранению цифрового неравенства находятся на особом контроле.

«Для малых и отдалённых сёл мобильная связь порой единственная возможность получить образование онлайн, оплатить коммунальные услуги, оформить необходимые документы на Госуслугах», - написала в своём телеграм-канале заместитель губернатора Оксана Куташи.

За последний месяц мобильная связь и высокоскоростной интернет пришли в ещё пять поселений Курганской области. Самым малочисленным населенным пунктом, где появился интернет, стала деревня Кукушкино Лебяжьевского округа.

По словам Оксаны Куташи, подключение стало возможным благодаря базовым станциям, которые появились в населённых пунктах. Работы проводились в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства».

В 2023 году работу продолжат. До конца апреля 2023 к мобильному интернету подключат ещё шесть малых поселений Курганской области, где очень ждут встречи с современными технологиями.