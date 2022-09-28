За мобилизованными бойцами сохранятся их гражданские рабочие места со всеми прежними условиями

В мэрии Кургана напомнили о защите трудовых прав мобилизованных граждан. В в целях обеспечения для них социальных гарантий принято постановление Правительства Российской Федерации от 22.09.2022 г. «О внесении изменений в особенности правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах».

Согласно закону, мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, а не расторгнуты. Их рабочие места будут сохранены.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков подчеркнул, что уволить мобилизованного сотрудника нельзя. Работодатель должен будет сохранить рабочее место за мобилизованным работником. Трудовой договор между работником и работодателем будет приостановлен на время службы.

Все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях.

На время приостановки договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников.

По всем вопросам можно обращаться в Главное управление по труду и занятости населения Курганской области по телефону: 45-16-61.

Фото: РИА Новости