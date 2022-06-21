За наличие горячей воду у курганцев отвечают не только энергетики

Не стоит все проблемы с отсутствием горячей воды в квартирах горожан спихивать на ПАО «Курганская генерирующая компания». Так полагает глава города Кургана Елена Ситникова, которая выступила на пресс-конференции, посвященной подготовке муниципалитета к предстоящему отопительному сезону.

- Необходимо понимать, что Курганская генерирующая компания подает теплоноситель только до теплопункта и ввода трубы в многоквартирный жилой дом. А за подготовку внутридомовых сетей ответственность несет уже управляющая организация. Мы еженедельно проводим заседания оперативного штаба по подготовке Кургана к отопительному сезону, где рассматриваем в том числе и этот вопрос. Кроме того, практически в ежедневном режиме специалисты Департамента ЖКХ городской администрации обсуждают его непосредственно с руководителями управляющих компаний, - указала Елена Ситникова.

Несмотря на это, по ее словам, некоторые «управляшки» тянут до последнего с промывкой и опрессовкой внутридомовых сетей. Каждый такой случай приходится решать, что называется, в ручном режиме.

- Как правило, управляющие организации ссылаются на несвоевременную и неполную оплату их услуг со стороны жильцов. Хотя закон предоставляет им способ решения подобных ситуаций — подачу исков в суд и принудительное взыскание задолженностей, - напомнила Елена Ситникова.

Исполнительный директор ПАО «Курганская генерирующая компания» Александр Прибылев говорит, что в настоящий момент в городе нет управляющих организаций, отстающих от графика подготовки к отопительному сезону.

- Но я все-таки прошу руководителей управкомпаний не тянуть с этим до сентября-октября, как иногда бывало в предыдущие годы, - напомнил он.

Николай Волков.