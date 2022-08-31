За парты в исправительных колониях Зауралья сядут порядка 600 осуждённых

В вечерней общеобразовательной школе за парты сядут более 600 осужденных старше 18 лет, не имеющих аттестата или желающих получить полное среднее образование.

К новому учебному году в исправительных учреждениях Курганской области проведен косметический ремонт классов, приобретены новые учебники, обучающиеся обеспечены канцелярскими принадлежностями.

1 сентября во всех колониях и следственных изоляторах пройдут торжественные линейки. Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что в этом году они будут посвящены истории Дня знаний и Году культурного наследия народов России.

В Вечерней средней общеобразовательной школе осужденные получают знания по 21 дисциплине. Помимо учебной деятельности, педагоги учреждения занимаются воспитательной работой. В новом учебном году для школьников будут организованы внеклассные мероприятия по гражданско-патриотической, духовно-нравственной и профориентационной тематике. Также учителя уделят внимание правовому и экологическому просвещению граждан, отбывающих наказание.