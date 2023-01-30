За право войти в «Команду Урала» борются более 1300 человек

На конкурс «Команда Урала. Реформация»поступило 1 453 заявки. После проверки данных конкурсантов на соответствие заявленным условиям к тестированию допустили 1 360 человек.

Сейчас участники проходят онлайн тестирование по основам управленческих знаний, решают управленческие кейсы. Дальше им предстоит этап дистанционных курсов. 30 победителей отборочных этапов пройдут обучение по программе профессиональной переподготовки «Эффективный менеджмент в публичном пространстве» Уральского института управления РАНХиГС.

Победители конкурса посетят ведущие предприятия регионов, встретятся с топ-менеджерами крупных корпораций и представителями региональной власти, сообщили в пресс-службе полпредства.

Полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев отметил:«Участие в конкурсе - это новый опыт и знакомства, заряд энергии и уверенности в своих силах. Каждому из участников конкурса я желаю удачи. Уралу нужны молодые талантливые и амбициозные управленцы»

Фото с сайта freepik.com

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