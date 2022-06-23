За реализацией нацпроекта в Зауралье ведется общественный контроль

За строительством и ремонтом объектов, которые финансируются в рамках Национального проекта «Безопасные качественные дороги», ведется общественный контроль. Об этом «Новому миру» сообщил Александр Бухаров, председатель Курганской областной общественной организации «Центр социальных и правовых инициатив «Линия защиты». Встреча с ним произошла на мосту через реку Канаш по улице Щеткина в городе Шадринске. На ремонт объекта областной бюджет выделил 26 млн рублей.

- Мы осуществляем общественный мониторинг и общественный контроль над ходом ремонтных работ. Мы пообщались с представителями генерального подрядчика, которым выступает АО «Варгашинское ДРСП», и администрации города Шадринска, которая является заказчиком ремонта. В ходе общения выяснилось, что имеется незначительное отставание от графика работ, но подрядчик принял на себя обязательство в ближайшее время устранить его, - сообщил нашему изданию Александр Бухаров.

Помимо этого общественники выявили некоторые проблемные моменты. В частности, оказалось, что в проектной документации значится двойная арматура, тогда как при демонтаже верхнего слоя моста выяснилось, что она одинарная.

- Это потребует укрепления арматуры, то есть дополнительных расходов. Однако заказчик с генподрядчиком нас заверили, что проектная стоимость может быть увеличена на 10%, и всё будет сделано для того, чтобы шадринцы получили качественный мост, о котором много лет мечтали, - указал председатель общественной организации «Линия защиты».

Николай Волков.

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