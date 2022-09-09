За три года в Зауралье благоустроено около 600 территорий

Заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев и заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев в Москве обсудили темпы благоустройства территорий в нашем регионе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и использование инфраструктурных бюджетных кредитов.

В этом году завершено благоустройство 69 территорий. Из них 44 общественных и 25 дворовых – это составляет 76,7% от годового плана.

В 2022 году в Курганской области по поручению губернатора планируют благоустроить 60 общественных и 30 дворовых пространств.

Идёт работа по благоустройству городского сада имени Кельдюшева в Шадринске и «Пчёлкиной горки» в Куртамышском округе, на приведение в порядок которых были направлены средства по итогам победы в конкурсе «Малые города и исторические поселения» в 2021 году.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в 2023 году будет реализован проект «История двух площадей» в городе Далматово, который преобразит туристский маршрут от железнодорожного вокзала до Далматовского Успенского мужского монастыря. Именно этот проект стал победителем в 2022 году в шестом конкурсе «Малые города и исторические поселения». Кроме того, на второй конкурс в текущем году будут направлены ещё четыре заявки.

В Кургане активно идёт развитие инфраструктуры жилого массива в Заозёрном. На 2022-2023 запланировано строительство автомобильной дороги по улице Федота Елисеева от седьмого микрорайона к микрорайону №16. Сейчас выполняется устройство ливневой канализации.

К строительству автомобильной дороги по улице Фарафонова с устройством ливневой канализации приступят после прохождения госэкспертизы. Кроме того, запланировано технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения, электрическим и тепловым сетям земельного участка под жилой комплекс на берегу озера Черное. После этого здесь начнётся возведение домов, в рамках одного из крупнейших в стране проектов комплексной застройки территорий, уточнили в пресс-службе губернатора.

В планах на 2024-2025 годы строительство автомобильной дороги по проспекту Первомайский, автомобильной дороги по ул. Мальцева и дороги по ул. Алексеева.

За последние три года в Курганской области благоустроены 315 общественных и 274 дворовых территорий.