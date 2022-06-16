За три года в здравоохранение Курганской области вложено 5 млрд рублей

В Курганской области достигнуты большие достижения в сфере здравоохранения. Об этом сегодня, 16 июня, выступая на торжественном собрании, приуроченном ко Дню медицинского работника, который будет отмечаться в воскресенье, заявила заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина.

- В рамках реализации Национального проекта «Здравоохранение» и Программы модернизации первичного звена ведется масштабная модернизация всей системы здравоохранения Курганской области. У нас приобретено 264 единицы нового медицинского оборудования. В 170 учреждениях здравоохранения проведен капитальный ремонт. Куплено свыше 100 единиц медицинского транспорта для поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. Практически на 90% обновлен автопарк службы скорой медицинской помощи. В целом на эти и другие цели за последние три года направлено порядка 5 млрд рублей, - указала Лариса Кокорина.

По словам замгубернатора, все это делается для того, чтобы медицинские работники имели возможность работать в комфортных условиях, развивать свои профессиональные навыки и использовать новые, современные и эффективные методики лечения.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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