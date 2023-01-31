Заболеваемость COVID-19 в регионе за неделю увеличилась на 60%

За прошедшую неделю в регионе выявлен 6671 случай ОРВИ и 62 лабораторно подтверждённых случая гриппа, штаммы которого входят в состав сезонной вакцины. Среди заболевших школьники составляют 21%. Против гриппа привита почти половина жителей области. Сообщает управление Роспотребнадзора региона.

Заболеваемость COVID-19 увеличилась на 61%. Так, по итогам последней недели января в регионе зарегистрирован 171 случай заболевания, неделей ранее были выявлены 106 случаев.

Роспотребнадзор напоминает, что вакцинация - самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний. Поставить прививку от коронавирусной инфекции можно в любой поликлинике по месту жительства. Также в Кургане работают пункты вакцинации в Гиперсити и Доме быта.