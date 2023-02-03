Заграничные паспорта нового поколения пока выдавать не будут

Если вы уже подали заявление и были на личном приеме с документами для оформления заграничного паспорта нового поколения в миграционной службе, необходимо дождаться ответа из ведомства о возобновлении процедуры выпуска загранпаспортов и готовности паспорта. Сообщает региональное УМВД.

Возобновление персонализации заграничных паспортов нового поколения ожидается не ранее конца марта. При необходимости выезда за пределы страны, рекомендуется подавать заявление об оформлении заграничного паспорта старого образца сроком действия 5 лет.