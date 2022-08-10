Закон «о приземлении» защитит зауральцев от нападок со стороны YouTube

Власти РФ приняли решение добавить одну меру воздействия на видеохостинг YouTube. Зарубежную площадку обяжут платить оборотные штрафы за игнорирование российского законодательства и отказ от «приземления».

На данный момент YouTube имеет возможность игнорировать штрафы, жалобы граждан и решения российских судов из-за того, что физически и юридически не находится на территории РФ. Поэтому в случае нарушения прав россияне вынуждены рассчитывать только на субъективную оценку своей ситуации модераторами видеохостинга. Кроме того, у YouTube нет обязанности объяснять свои решения.

Единственным инструментом влияния на зарубежные площадки в РФ остается закон «о приземлении», который вступил в силу 1 января 2022 года. Он обязывает крупные интернет-компании учредить юридическое лицо на территории РФ, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими пользователями.

За неисполнение требований этого закона компаниям грозит административный штраф в размере от 1/15 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров. Сумма штрафа не должна быть менее 6 млн рублей.

Сумма оборотных штрафов будет высчитываться от выручки компаний на территории России.

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