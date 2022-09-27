Заместитель главного судебного пристава Зауралья проведёт приём граждан

Жители Петуховского муниципального округа 30 сентября, в пятницу, смогут лично обратиться к заместителю Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области - заместителю главного судебного пристава региона Дмитрию Леонову.

Консультировать граждан по вопросам исполнительного производства Дмитрий Леонов будет в Петуховском районном отделении судебных приставов с 10 до 12 часов по адресу: г. Петухово, ул. Р. Люксембург, д. 46. Чтобы попасть на прием, предварительно необходимо записаться до конца рабочего дня 29-го августа по телефону 8 (35235) 3-82-71. Всем обратившимся при себе следует иметь документ, удостоверяющий личность.

Пресс-служба УФССП России по Курганской области.

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