Заместитель главы Кургана проверил, как в городе убирают территории

Первый заместитель главы города Кургана Павел Каргаполов сегодня, 13 октября, в рамках выездного совещания проконтролировал, как ведётся уборка и содержание улично-дорожной сети и территорий, прилегающих к бизнес-организациям по улицам Гоголя, Дзержинского, Омской, вдоль Восточного подъезда, а также в микрорайонах Глинки и Керамзитный. Среди участников выездного совещания – директора профильных департаментов администрации города и муниципальных учреждений.

За содержанием улично-дорожной сети должен следить Департамент развития городского хозяйства. Административно-техническая инспекция сообщает, что уборка территорий вдоль проезжих частей ведётся и в рамках общественных работ. С предпринимателями также проводится работа о необходимости надлежащего состояния прилегающих территорий – нарушители привлекаются к административной ответственности в соответствии с законодательством.

Павел Каргаполов обратил внимание участников выезда на систематические нарушения Правил благоустройства. Первый заместитель главы города поручил обратить особое внимание на содержание прилотковых зон и парковочных карманов, состояние остановочных комплексов, уборку мусора (в том числе и строительного), своевременную очистку урн на улицах.

Департаменту архитектуры совместно с городской Инспекцией по земельным отношениям необходимо повторно провести ревизию рекламных конструкций и штендеров на предмет выявления незаконно установленных конструкций.

Территории, расположенные рядом с домами № 1, 3 микрорайона Керамзитный, не подметаются, своевременная уборка и вывоз сухой травы не производятся. Специалистам АТИ и ДЖКХ поручено проработать этот вопрос с управкомпанией.

На общественной территории возле дома №7 в том же Керамзитном сломаны и «украшены» вандальными надписями подвесные качели в форме гнезда, которые были установлены администрацией города. На газонах и дорожках, а также на детской площадке разбросан мусор, сломаны урны, которые были установлены не так давно. Павел Каргаполов попросил бережнее относиться к окружающим нас уличным объектам.

Фото с сайта администрации города Кургана.