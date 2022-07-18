Заместитель губернатора Малышев проинспектировал ход ремонта моста через реку Мендеря

По личному поручению губернатора Вадима Михайловича Шумкова его заместитель Константин Малышев смог выехать в субботу, 16 июля, на трассу «Иртыш», к мосту через реку Мендеря. в связи с выявленным в ходе ремонта предаварийным состоянием сооружения. Собственником объекта и заказчиком проведения планового капитального ремонта является федеральное казенное учреждение Управление дорог «Южный Урал», уточнили в пресс-службе правительства области.

Отмечалось также, что губернатор Курганской области Вадим Шумков неоднократно ставил вопросы о ремонте трассы «Иртыш» перед федеральным центром, контроле качества работ на этой дороге, поскольку главу региона не устраивало содержание федеральной трассы. И он писал об этом в ноябре прошлого года на своих страницах в соцсетях по итогам встречи с руководителем ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимиром Муравьевым. Вадим Шумков договорился с руководством федерального ведомства о более тщательном контроле качества ремонта федеральных трасс в регионе представителями Росавтодора.

Благодаря личному вниманию главы региона к данному вопросу, его принципиальной позиции и предпринятым мерам, профильным федеральным ведомством был все-таки начат ремонт трассы. В ходе работ удалось выявить предаварийное состояние конструкции, что позволило избежать серьезных последствий.

В Курганской области по личной инициативе губернатора Вадима Шумкова в этом году начат масштабный ремонт мостов и путепроводов. В Кургане это путепровод «Некрасовский» по ул. Пролетарской, путепровод Чеховский, мост через реку Тобол по ул. Бурова-Петрова и мост по ул. Кирова. В Шадринске - путепровод по ул. Щеткина, мосты через р. Канаш и реку Исеть. А также мост на региональной дороге Лебяжье – Мокроусово – Щигры – граница Тюменской области. До этого полную реконструкцию прошел путепровод по проспекту Машиностроителей, который все это время находился в аварийном состоянии.

По информации пресс-службы губернатора.

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