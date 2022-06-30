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Заместитель хокима Ферганской области и замгубернатора Курганской области по экономике подписали «дорожную карту»

Для реализации совместных инвестпроектов.

30 июня, 2022 - 13:30

Заместитель хокима Ферганской области ИкболжонЭргашев и заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов подписали «дорожную карту» по развитию торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между регионами.

Как отметил заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов, обмен опытом, налаживание рынков сбыта, проработка возможности реализации совместных инвестпроектов и установление прочных деловых связей - основная цель работы.

Добавим, что в ноябре 2021 года делегация из Узбекистана работала в Кургане. По итогам первых четырёх месяцев 2022 года торговый оборот между Курганской областью и Узбекистаном увеличился в два с половиной раза, причем около 95% в структуре товарооборота составляет экспорт товаров нашего региона. В пресс-службе главы региона уточнили, что из Курганской области в Республику Узбекистан поставляется продукция машиностроения, например пожарные машины, автомобили для уборки дорог, а также изделия из металлов, продукция химической промышленности и другие товары.

 

Фото хокимата Ферганской области.

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30 июня, 2022 - 13:30

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