Заместитель курганского губернатора: «Мы все являемся наставниками»

Роль педагога в жизни каждого человека очень велика. Для некоторых она становится даже определяющей. Об этом сегодня, 3 марта, на церемонии открытия Года педагога и наставника в Курганской области, которая прошла в курганском Дворце детского (юношеского) творчества, заявила заместитель губернатора по социальной политике Наталья Кирилова.

- В жизни каждого человека нужен тот, кто поделится с ним своим опытом, своими знаниями, своими компетенциями. В дальнейшем человек и сам становится для других в какой-то мере наставником. Так, родители являются наставниками для своих детей. Старшие дети являются наставниками для своих младших братьев и сестер. Ну, а педагоги являются наставниками для всех своих воспитанников. Поэтому мы должны чтить своих наставников всегда, - считает Наталья Кирилова.

Как ранее сообщал «Новый мир», выступая на той же церемонии, губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что главная задача педагогов – готовить настоящих патриотов и граждан России.

- Школа должна воспитывать не потребителей, а созидателей – тех, кто будет защищать, осваивать и развивать нашу Родину, которая занимает территорию от океана до океана, - убежден глава региона.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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