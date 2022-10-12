Заместитель курганского губернатора навестила семьи мобилизованных

В Курганской области по поручению губернатора продолжают помогать семьям мобилизованных. Органы социальной защиты и местного самоуправления адресно работают с каждым запросом, решая вопросы родственников военнослужащих, выясняя конкретные потребности.

Сегодня, 12 октября, по поручению главы региона его заместитель по социальной политике Лариса Кокорина выехала в семью мобилизованного курганца, в которой летом на свет появились двойняшки. Лариса Ивановна передала молодой маме необходимое для ухода за малышами и уточнила, обеспечены ли двойняшки детским питанием.

Семье, где побывала заместитель губернатора, теперь через поликлинику, к которой прикреплены малыши, будут выдавать для детей молочную смесь. Также им помогли решить вопрос с приобретением второй детской кроватки, проведут ревизию системы отопления в квартире, чтобы семья могла перезимовать в тепле. Нелишними будут и памперсы, которые привезла Лариса Ивановна.

В этот же день второй семье, которая также воспитывает малышей-двойняшек, родившихся в этом году, и еще одного ребенка дошкольного возраста, Лариса Кокорина тоже привезла памперсы и молочную смесь. Кроме того, семье помогут с приобретением детской одежды и обуви, с оформлением документов.

Социальные службы и дальше продолжат курировать эти семьи, как и другие семьи мобилизованных.

- Ситуаций, где необходимо наше внимание, много. Все они разные, и по каждой мы стараемся найти оптимальное решение, оперативно отработать и помочь, чтобы мужчины, призванные на защиту Родины, могли спокойно выполнять свой воинский долг и не переживать о том, что об их семье некому позаботиться, - приводит слова Ларисы Кокориной пресс-служба губернатора Курганской области.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.