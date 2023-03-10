Заместитель курганского губернатора подсказал промышленникам, где брать кадры

В Курганской области за последние 4 года реализованы сотни инвестиционных проектов. Благодаря им созданы тысячи новых рабочих мест. Уровень регистрируемой безработицы составляет уже менее 1%. Теперь экономика столкнулась с проблемой нехватки кадров. Об этом сегодня, 10 марта, выступая на общем собрании членов Курганского регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», заявил заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов.

- Только на предприятиях оборонно-промышленного комплекса требуется свыше 3500 человек. С учетом других секторов экономики насчитывается более 10 тысяч вакансий. Поэтому все силы мы должны бросить на подготовку кадров и возврат ребят, которые ранее уехали из нашего региона, - обратился к промышленникам он.

По словам Владимира Архипова, каждое предприятие испытывает дефицит кадров. Поэтому они должны обратить пристальное внимание на учащихся техникумов и колледжей, которые проходят у них производственную практику.

- На предприятиях ОПК Курганской области за последнее время трудоустроены свыше 400 ребят. По итогам марта этот показатель может вырасти еще на 300 человек. Прошу активнее пользоваться этой возможностью. Это – ваш кадровый резерв, те, кто может начать работать у вас в ближайшем будущем, - призвал промышленников заместитель губернатора.

Николай Волков. Фото Николая Пушилина.

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