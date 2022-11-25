Заместитель курганского губернатора поздравила многодетных матерей

Заместитель губернатора - руководитель аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи от имени главы региона поздравила женщин и вручила знаки на торжественном приеме, приуроченном к празднику – Дню матери. Он прошел сегодня, 25 ноября, в камерном зале областной филармонии.

Обращаясь к участницам торжества, которые выбрали для себя самую святую и ответственную работу в мире, Оксана Куташи сказала:

- У нас стало доброй традицией в канун Дня матери чествовать женщин, достойно воспитавших более 5 детей. В прошлом году по инициативе губернатора к каждому врученному знаку было решено выплачивать дополнительно по 300 тысяч рублей. В этом году по решению главы региона мы продолжаем добрую традицию. Пусть эти средства, дорогие мамы, послужат на благо ваших семей и ваших деток. От имени губернатора, всего Правительства Курганской области, от себя лично поздравляю вас с наступающим праздником!

Среди участниц торжественного мероприятия – Людмила Климова из Катайского округа. Она удостоена знака отличия I степени. Людмила - мама 11 детей! Ее старшие сыновья и дочери уже работают, проходят службу в рядах Вооруженных силах Российской Федерации, студенты в вузах, а младшие прилежно учатся, посещают спортивные секции, являются призерами всероссийских и районных соревнований.

Остальные женщины удостоены наград III степени. Все дети в этих семьях растут в любви и заботе, занимаются спортом, творчеством, успевают в школе. В ответной речи участницы торжества поблагодарили губернатора за существенный подарок к празднику. Добрые слова в этот день женщины говорили и в адрес своих мужей, что еще раз подтверждает: перед нами представительницы крепких, надежных семей.

Музыкальным подарком для награжденных стал праздничный концерт «Мир в материнских ладонях». Для матерей со всей области выступили фольклорный ансамбль «Цветень», солисты Курганской областной филармонии, лучшие творческие коллективы города Кургана и Курганской области, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.