Заместитель Шумкова в Москве обсудил участие региона в федеральной программе

Заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев встретился с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Юрием Гордеевым. На встрече обсуждалось участие региона в программе «Формирование комфортной городской среды» и использование инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК).

Докладывая заместителю министра, Малышев сообщил, что к сентябрю текущего года завершено благоустройство 69 территорий (44 общественных и 25 дворовых) – это 76,7% от плана на год. В 2022 году планируется благоустроить 60 общественных и 30 дворовых территорий. В 2023 году запланирована реализация проекта «История двух площадей» в Далматово , благодаря которому может преобразиться туристский маршрут от железнодорожного вокзала до Святоуспенского монастыря. К слову, проект вышел в победители в федеральном конкурсе «Малые города и исторические поселения». На второй конкурс в текущем году дорабатываются и будут направлены 4 заявки на участие.

В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов в Кургане идёт развитие территории Заозерного микрорайона Заозёрный. На 2022-2023 запланировано строительство автомобильной дороги по ул. 7- микрорайон, Федота Елисеева к микрорайону №16.

К строительству автомобильной дороги по ул. Фарафонова (от ул. Мальцева до ул. 7 микрорайон) с устройством ливневой канализации смогут приступить только лишь после государственной экспертизы. Запланированы работы по технологическому присоединению к сетям водоснабжения, водоотведения, электрическим и тепловым сетям земельного участка под жилищное строительство озеро Черное. После технологического присоединения здесь можно будет возводить жилой комплекс.

В планах на 2024-2025 годы строительство автомобильной дороги по проспекту Первомайский, автомобильной дороги по ул. Мальцева и дороги по ул. Алексеева

— Все эти меры позволят сделать среду жизни для зауральцев комфортной и безопасной. Мы получим новые дороги и дома, ухоженные дворы и благоустроенные парки, – предположил заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев.