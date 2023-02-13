Заместитель Шумкова заявил о стабилизации экономики в Курганской области

Сегодня, 13 февраля, заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов рассказал о результатах работы за 2022 годи планах по экономическому развитию региона в наступившем году.

По словам Архипова, за прошлый год индекс промышленного производства в Курганской области составил 102, 5%. Это выше, чем в среднем по России и Уральскому федеральному округу. В рейтинге субъектов регион занимает 26-е место. Индекс сельскохозяйственного производства достиг 139,9% – и это 1-е место по России, что говорит о безоговорочном успехе региона на фоне показателей других субъектов Федерации.

В январе-сентябре 2022 года инвестиции в основной капитал, направленный на развитие экономики, составили 34,4 млрд рублей – более 105%. В рейтинге российских субъектов – это 33 место.

Уровень безработицы достиг одного из самых низких показателей за всю новую историю Курганской области - 0,9%.

«Но затем, по понятным причинам, в связи с сезонностью он немного увеличился и сейчас составляет 1,2%», - уточнил Архипов.

По сравнению со среднегодовым показателем 2021 года уровень общей безработицы снизился на 2%.

Всех этих показателей, как утверждает Владимир Архипов, удалось достичь за счет оказания правительством области поддержки действующих предприятий, а также за счет реализации инвестиционных проектов. По его словам, за три года в регионе удалось реализовать 694 инвестиционных проекта, из них 134 реализованы в сфере промышленности, создано почти 8000 новых рабочих мест.

В настоящее время в области реализуется 619 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в 90 млрд рублей, предполагается создать еще 9000 рабочих мест.

По словам Владимира Архипова, в Курганской области созданы десятки новых производств, освоен выпуск новой продукции, в том числе импортозамещающей.

«Только за 2022 год Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования разработал аналог конвейера штабелеукладчика, который по своим параметрам не уступает импортному изделию», - привел примерзаместитель губернатора по экономике.

Владимир Архипов в подтверждение привел в пример нескольких успешных проектов в регионе по импортозамещению. Так, в Курганском индустриальном парке «Энергомаш» изготавливаются латунные фитинги, Шадринский автоагрегатный завод освоил производство погрузочно-доставочных машины для работы в низкопрофильных подземных шахтах.

«Точинвест-Цинк» запустил линию автоматического оцинкования метизов, «Велфарм» создал новое производство по изготовлению фармацевтической субстанции. Это всего лишь несколько примеров из общего списка реализованных инвестпроектов в последнее время.

Владимир Архипов также сообщил о поставленной губернатором Курганской области Вадимом Шумковым задаче по ускоренной индустриализации региона путем формирования комплексной поддержки. В настоящее время в области создано 5 индустриальных парков: в Кургане, Шадринске и Варгашах, на площадях которых уже ведут свою деятельность уже 40 резидентов.Создана почти 1000 новых рабочих мест.

По словам Архипова, сейчас строятся еще 2 индустриальных парка: в Кургане и Катайске.

12 февраля с участием губернатора Шумкова открыли вторую очередь индустриального парка на территории опережающего развития, на площадке которой дополнительно будет создано 4 новых промышленных производства.

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