Заместителем губернатора по социальной политике назначена Наталья Кирилова

Лариса Кокорина покинула пост заместителя губернатора по собственному желанию. Об этом сообщает телеграм-канал правительства области.

Наталья Кирилова в 1992 году окончила Курганский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономист и организатор сельскохозяйственного производства». Работала главным экономистом колхоза «Урал» Шумихинского района. С 1994 по 2006 год проходила государственную службу в Отделении Федерального казначейства по Шумихинскому району. С 2006 по 2014 год занимала должность начальника финансового отдела администрации района. С 2014 по 2016 года работала управляющим Курганского регионального филиала «Россельхозбанка» в Шадринске. С 2016 года назначена на должность председателя Контрольно-счетной палаты Курганской области.