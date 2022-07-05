Заместители губернатора оценили ремонт и строительство новых дорог и соцобъектов в Шадринске

В шадринском городском саду имени М.Ф. Кельдюшева идут работы по берегоукреплению и подготовке спуска к пруду, часть пешеходных дорожек выложена плиткой, демонтирована старая танцплощадка. В парке появятся детская игровая площадка, площадка со сказочными персонажами, качели и пирс. По всей территории будут высажены цветы. Завершить благоустройство планируется к концу года. Ход работ по поручению губернатора проверили его заместители Константин Ермаков и Константин Малышев, первый заместитель директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Сергей Цуканов.

В этом году в городе Шадринске планируют отремонтировать 17 км дорожного полотна. Так, например, работы уже идут на улицах Красноармейской, Февральской, Володарского.

Идёт ремонт трёх мостовых конструкций - путепровода по улице Щеткина, мостов через реки Канаш и Исеть.

На финальном этапе строительство детского сада-яслей «Умка». На соседней территории определён и огорожен участок под строительство школы на 1100 мест.

Продолжается строительство нового корпуса геронтологического центра «Спутник».

Завершается ремонт трёхэтажного корпуса городской поликлиники по улице Михайловской, 182, отметили в пресс-службе главы региона.

В основном здании шадринской поликлиники по Михайловской, 64 сделан новый козырёк, заменены окна, двери, пожарные выходы, а также обновлена входная группа, сообщает группа правительства региона в соцсети «Вконтакте». Планируется организовать отдельную парковку для пациентов поликлиники. В корпусе по улице Орджоникидзе, 2 оборудован пандус и обновлена входная группа с крыльцом. Отремонтированы медицинские кабинеты.

В больнице скорой медицинской помощи завершён масштабный ремонт крыши.

В Шадринской ЦРБ идёт ремонт крыши и входной группы.

Также в этом году в Шадринске приведут в порядок привокзальную площадь.

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