Заместители губернатора поручили подрядчикам ускорить темпы работ по ремонту школ Целинного округа

По поручению губернатора Вадима Шумкова члены президиума правительства Курганской области во главе с заместителем губернатора Курганской области Константином Малышевым и и. о. заместителя губернатора по социальной политике Натальей Кириловой проконтролировали качество и ход ремонтных работ на социальных объектах и дорогах Целинного муниципального округа.

В настоящее время в Целинном округе ремонтируются сразу три школы. На капитальный ремонт выделено порядка 86,5 млн рублей,сообщили в редакции районной газеты. Перед подрядчиком, выполняющим ремонт школ в селах Половинном и Кислянском, поставлена задача ускорить темпы производства работ. Ремонтные работы в Целинной школе идут в графике, но имеются замечания со стороны строительного контроля. Продолжаются работы по приведению в порядок внешнего облика Целинной районной больницы.

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