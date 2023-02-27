Заместители курганского губернатора проверили, как организована работа по обновлению детских лагерей

Заместители губернатора Константин Малышев и Наталья Кирилова 25 февраля посетили несколько детских оздоровительных лагерей, где идет масштабная работа по обновлению.

В Курганской области по инициативе главы региона впервые будут приведены в порядок сразу 8 детских загородных лагерей, которые дадут 620 новых мест детского отдыха и оздоровления, а почти 800 мест будут кардинально улучшены, сообщили в пресс-службе губернатора.

В лагере имени Коли Мяготина приступили к обновлению части спальных корпусов и подготовке к установке новых модульных зданий столовой, медблока и душевых. Здесь планируют создать сезонный лагерь, который будет сочетать в себе палаточный городок и глэмпинг, установить спортивные площадки, уличные тренажеры и экотропу, и образовать площадку военно-патриотического воспитания. Также заместители губернатора посетили санаторно-оздоровительный лагерь «Романтика».

Представители правительства также оценили ход строительства школы на 1500 мест в районе Заозерном. Недавно на объекте сменился подрядчик, теперь работы ведёт ЗАО «Курганстальмост».

Фото пресс-службе губернатора Курганской области.

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