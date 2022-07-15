Замгубернатора подвёл итоги года с промышленниками Курганской области

На итоговом собрании участников регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей заместитель губернатора Владимир Архипов поздравил присутствующих с хорошими результатами работы за прошедший период.

«По итогам прошлого года наша область отмечена как регион с высокой динамикой индекса национального рейтинга состояния климата, что позволило нам войти в Топ-15. Это совместная работа, которая была проведена нами и вами. Я передаю вам благодарность за такую работу. Я считаю, что по ряду показателей это, конечно, аванс, так как вы ежедневно сталкиваетесь с теми или иными трудностями. Сейчас перед нами поставлена задача, чтобы в следующем году войти уже не в Топ-15, а в Топ-10. Я не буду перечислять все показатели, по которым мы оказались лучшими, но одними из лучших направлений стали инвестиционная среда, доступность для бизнеса, инфраструктура, поддержка малого предпринимательства», - сказал Владимир Архипов.

Заместитель губернатора также отметил, что индекс промышленного производства по итогам пяти месяцев составил 44,4% , что превышает показатель как по России, так и по Уральскому федеральному округу. И особо поблагодарил присутствующих, отметив, что это общая заслуга.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.