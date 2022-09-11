Замов губернатора включили в кадровый резерв правительства РФ

Включение в кадровый резерв правительства России (высший уровень) заместителей губернатора Оксаны Куташи, Андрея Алексеева, Владимира Архипова и директоров департаментов Яны Юриной, Ирины Саблуковой и Андрея Кочерова становится показателем эффективности их работы, полной интеграции в Команду и оценкой готовности к выполнению задач, которые формирует и ставит Система.

Планируемое к подписанию дополнительное соглашение с Газпромом, по которому плюсом к 131 населенному пункту в рамках большой программы вКО газифицируют еще 22 в Юргамышском округе (для этого построят 3 газопровода) усиливает позиции губернатора Шумкова среди населения. Газификация – хребетная составляющая повышения качества жизни и то, что реально важно для сельских жителей.

Собранные сотрудниками курганского правительства из своих зарплат на помощь в сборах в школу детей из ЛНР и малообеспеченных курганских семей 3 млн рублей показывают инициативную вовлеченность власти в реальные дела для населения. Личное участие – эффективный формат, демонстрирующий полную погруженность Системы в важные и волнующие людей вопросы.

Предметная встреча в Москве с замминистра строительства и ЖКХ Юрием Гордеевым укрепляет позиции курганского замгубернатора Константина Малышева. Система ставит перед ним большие задачи в курируемой сфере строительства, и Малышев с вызовами справляется. Публичный выход на федеральный уровень показывает доверие к замгубернатора, как важному члену Команды.

Очередные положительные оценки от федеральных экспертов (директора Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ Андрея Шпиленко, президента Ассоциации арматуростроителей Алексея Бабичева), подтверждают эффективность выбранного губернатором курса развития в регионе реального сектора экономики. Соглашение Шумкова и Шпиленко, по которому Курганская область войдет наряду с Москвой, Питером и Башкортостаном в число пилотных регионов, где будет внедряться модель на достижение цели устойчивого развития (у нас это сделают на площадке одного из индустриальных парков) позволит привлекать прямые инвестиции извне в региональную экономику.

По информации телеграм-канала «Тетерин».

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