ЗАО «Курганстальмост» построит бассейн в Заозёрном

Новый бассейн Курганского государственного университета в первом микрорайоне Заозерного, рядом с Ледовым дворцом спорта имени Николая Парышева, построит ЗАО «Курганстальмост».

«Бассейн будет построен в соответствии со всеми современными требованиями, предъявляемыми сегодня к такого рода сооружениям. Мы сможем проводить в нем не только учебные занятия, но и соревнования любого уровня. Также услугами нового бассейна смогут пользоваться жители города, — подчеркнула ректор КГУ Надежда Дубив. — Мы строим серьезный и значимый для областного центра объект, поэтому каждый этап его возведения требует основательного подхода и взвешенных решений, считаю, что на сегодня это получилось».

Бассейн построят на средства, выделенные в рамках соглашения Курганского госуниверситета с Министерством науки и высшего образования РФ. Сумма контракта - более 242 млн рублей, уточнили в пресс-службе губернатора. Строительство объекта должно быть завершено в 2023 году.