Запущен инклюзив-маршрут «Локация Жизни: ПроНас» Курганского педколледжа

Уровень цивилизованности общества определяется отношением к самым незащищенным членам социума: детям, старикам, инвалидам. К сожалению, далеко не всегда и не везде отношение к людям с ОВЗ можно назвать лояльным вследствие того, что нормосохранные граждане не задумываются об их нуждах и чаяниях.

Каково это – завязать шнурки одной рукой, передвигаться в полной темноте, общаться с собеседником, не слыша его, говорить и осознавать, что тебя не понимают?.. В Курганском педагогическом колледже решили, что нейтрализовать негативное отношение к людям с ОВЗ можно через искусственно созданные условия, в которых участники без нозологий «превратятся» в инвалидов. Другими словами, не фигурально, а в прямом смысле испытают, как это – жить с особыми потребностями.

Проект заключается в разработке и проведении мероприятия – инклюзив-маршрута «Локация Жизни: ПроНас» для студентов, школьников, педагогов Кургана и области. Всё мероприятие разбито на этапы (локация Света, Звука, Темпа, Смысла), на каждой локации участников ждут тематические задания.

2 мая 2022 года инклюзив-маршрут «Локация Жизни: ПроНас» был презентован на региональном образовательном форуме «За Уралом» – проект стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. Команда получила грант 100 тысяч рублей на реализацию идеи. Студенческим руководителем проекта является обучающийся Курганского педагогического колледжа Егор Панченко, имеющий статус инвалида (ДЦП, 3 группа инвалидности). Команда тоже молодежная – ребята инициативные, идейные, творческие, однако в таких масштабных делах необходимо сопровождение опытных наставников. Ими стали специалисты ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»: автор идеи педагог-психолог Людмила Никулина и руководитель БПОО, заместитель директора по инклюзивному образованию Марина Ефимова.

Именно через педагогов-наставников происходит взаимодействие с внешними социальными партнерами, транслируется опыт в профессиональной сфере, организована помощь в решении финансовых вопросов, составлении документации и пр. А вот сюжетное наполнение и проведение самих инклюзив-маршрутов – дело студенческой команды.

Анонсировали инклюзив-маршрут через интернет: выкладывали материалы в курганских пабликах, в официальных группах «Вконтакте», на сайте колледжа, была организована рассылка писем-приглашений в разные учебные заведения. Начали с педагогов города и области, они, пройдя лично через локации, приводили своих школьников и студентов.

Нельзя не учитывать и роль «сарафанного радио», о проекте заговорили, стали писать и звонить с просьбами принять на мероприятие. Также помогло распространять информацию о проекте сотрудничество с волонтерским центром «Абилимпикс» Кургана и его руководителем Светланой Мамонтовой. Студенты из разных колледжей и техникумов, желающие стать инклюзивными волонтерами, проходят через инклюзив-маршрут – он становился частью их обучения.

Возрастные границы целевой аудитории очень широки – по результатам анонимного онлайн-опроса, проводимого после каждого мероприятия, были участники от 10 до 64 лет. Практика показала, что интерактив одинаково интересен и полезен школьникам, студентам, педагогам.

Менее чем за год опыт по реализации проекта был представлен на самых разных уровнях – от внутриколледжного до Всероссийского. Людмила Никулина презентовала идею на стратегической сессии в Общественной палате Российской Федерации в Москве; на Всероссийском форуме «Растим гражданина»; на Всероссийском форуме «Я – наставник» в столице.

На данный момент проведено более 20 мероприятий. Однако разработка не уйдет в архив, команда планирует и дальше организовывать инклюзив-маршруты по запросу. И сегодня можно смело констатировать факт – идея по созданию инклюзивного проекта, реализованная с грантовой поддержкой Федерального агентства по делам молодёжи, оказалась успешной!

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