Заслуженный учитель РФ Валентина Иванова: «Город расцвёл, люди улыбаются»

Заслуженный учитель Российской Федерации Валентина Иванова поблагодарила главу региона Вадима Шумкова и его команду за развитие Курганской области:

- Я много лет живу в Кургане. Видела его разным. Четыре года - это даже в жизни человека срок совершенно небольшой, а сколько перемен. Я живу в центре, Горького – Володарского. Куда не выйдешь – сквер, место отдыха, чистота, красота, дворы чистые, здания покрашены и везде скамеечки стоят, Курган не узнать. Так приятно, что город расцвел, люди улыбаются, по набережной идешь, такая красота - скамеечки, ветераны сидят, дети бегают, замечательно. Не всегда так было, что правительство помогало. Само население тоже должно прилагать усилия. У нас во дворах тоже порядок, который должны мы сами поддерживать. Не ломать, оберегать, детей воспитывать.

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