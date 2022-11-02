Застройщиков заинтересовали преимущества новых губернаторских проектов по строительству малоэтажного жилья

Застройщикам, работающим в сфере индивидуального жилищного строительства и строительства малоэтажных многоквартирных домов не только на территории Курганской области, но и в других регионах, презентовали проекты по строительству коттеджных поселков «Солнечная поляна» в городе Шадринске и «Колесниково» в селе Колесниково Кетовского муниципального округа. Они реализуются по инициативе губернатора Вадима Шумкова в рамках проекта «Русская мечта (Курганская область зовет!)».

Кроме того, потенциальным застройщикам рассказали о свободных землях, имеющихся на территории региона и преимуществах, которыми могут воспользоваться те, кто захочет стать владельцем дома или квартиры и сами застройщики.

Покупатели жилья, построенного в рамках проектов комплексной застройки в Шадринске и Колесниково, смогут получить субсидию до 700 тысяч рублей на приобретение (строительство) дома, сообщили в пресс-службе главы региона.

Первый заместитель директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Сергей Цуканов сообщил, что регион готов оказывать застройщикам содействие в решении вопросов техприсоединения, а заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Елена Иванова презентовала земельные участки, сформированные для застройки под индивидуальное жилищное строительство.

Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов отметил, что главная цель встречи привлечь добросовестных застройщиков: «Благодаря инициативам губернатора Вадима Шумкова Курганская область активно развивается, осуществляя, в том числе, такие масштабные проекты, как строительство коттеджных поселков «Солнечная поляна» в Шадринске и «Колесниково» в селе Колесниково, нового микрорайона в Заозерном возле озера Черное и других. Уверен, что меры поддержки, которые предлагает регион, станут хорошим стимулом к сотрудничеству».