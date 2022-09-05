Зауральцам целую неделю будут рассказывать о вреде алкоголя

В период с 5 по 9 сентября на территории Курганской области пройдет информационно-профилактическая акция «Зауральцы – против алкоголя!», посвященная проведению Всероссийского Дня трезвости -11 сентября, сообщает региональный департамент здравоохранения.

День трезвости был утвержден решением Святейшего Синода в 1914 году. История этого события начинается в 1913 году, когда представители православной церкви предложили объявить День трезвости в честь усекновения главы пророка Иоанна Предтечи. По традиции в этот день верующие постятся по строгим правилам, исключающим, в том числе, употребление спиртного.

Основная идея Всероссийского Дня трезвости – пропаганда здорового образа жизни. В этот день по всей стране запланировано проведение различных мероприятий, посвященных профилактике алкогольной зависимости.

Вот, например, какие мероприятия предлагает департамент здравоохранения.

9 сентября с 10.00 -16.00 часов состоится открытый амбулаторный прием врачами психиатрами-наркологами по вопросам профилактики и медицинской помощи по отказу от алкоголя взрослым и подросткам на территории Курганской области.

Главный внештатный специалист нарколог департамента здравоохранения Курганской области Павел Подорванов проведет личный прием для тех, кто подвержен алкогольным запоям. А в Шадринске принимать алкозависимых будет Светлана Воротникова.

9 сентября с 10.00-14.00 часов состоится горячая линия для жителей Курганской области по вопросам профилактики и медицинской помощи больным алкоголизмом.

Телефон горячей линии - 46-61-01.

Телефон доверия для несовершеннолетних-46-64-54.

Анонимный телефон бесплатного консультирования – 42-85-90.

Телефон горячей линии в г. Шадринске - 8(35253) 3-71- 02.

В департаменте считают, что гражданам необходимо стремится сделать так, чтобы трезвость стала постоянным естественным состоянием. Только трезвый человек может быть успешным, счастливым, иметь крепкую семью и уважение окружающих.

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