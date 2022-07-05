Зауральцам дали рекомендации по использованию и дезинфекции кондиционеров

Роспотребнадзор напоминает, что существуют общие правила и стандарты использования кондиционеров, при соблюдении которых можно создать комфортный и безопасный для человека микроклимат в помещении.

· Основное правило – избегайте резкого перепада температуры. Перед тем, как выйти из охлаждаемого помещения на улицу, нужно некоторое время постоять в некондиционируемых рабочих помещениях или в подъезде. И наоборот, если на улице очень жарко, не заходите сразу в помещение, где работает кондиционер, переход должен быть постепенным.

· Разница между температурой на улице и температурой, заданной для охлаждения воздуха кондиционером, не должна превышать 7-10 градусов. Во время сильной жары понижать температуру воздуха в помещении нужно постепенно - на 2-3 градуса в час.

· Поток охлаждённого воздуха не должен быть направлен на рабочее место. Расстояние от кондиционера до ближайшего рабочего места должно быть не менее двух метров.

· Во время работы кондиционера окна и двери в помещении должны быть закрыты, что позволяет исключить утечку охлаждённого воздуха из помещения. Если в кондиционере отсутствует функция забора наружного воздуха, помещение нужно периодически проветривать.

Чтобы не простудиться, нужно правильно подбирать режим работы охлаждающего устройства. Современные кондиционеры имеют функцию, обеспечивающую согласованное качание горизонтальных и вертикальных жалюзи. Это дает объемный воздушный поток, исключающий сквозняки. Оптимальное значение температуры воздуха на рабочих местах в офисах плюс 22-25°С.

Как выбрать кондиционер

На выбор кондиционера оказывают влияние множество факторов: размер помещения, ориентация его окон по сторонам света, количество людей и электроприборов в помещении, а также другие параметры. Большое значение имеет выбор места для размещения кондиционера в помещении.

Разобраться в функциональных возможностях прибора несложно - все доступные опции, а также правила эксплуатации кондиционера описаны в инструкции, входящей в комплектацию. С этой информацией пользователю нужно ознакомиться сразу после покупки, что позволит правильно использовать климатическую технику без ущерба для здоровья.

Как продезинфицировать кондиционер

Чтобы кондиционер прослужил долго и не навредил здоровью человека, необходимо проводить профилактическое обслуживание, включающее ряд несложных, но важных процедур. Если этого не делать, эффективность работы прибора снижается

Профилактическое обслуживание кондиционеров касается, прежде всего, системы фильтрации. Нужно регулярно чистить фильтры, а при необходимости их менять. Фильтры грубой очистки внутреннего блока нужно очищать каждый месяц - это можно делать самостоятельно, промывая снятый элемент проточной водой (можно после замачивания в мыльной воде).

Полная чистка, промывка, дезинфекция кондиционеров должна осуществляться один раз в год, при этом чистка и замена фильтров тонкой очистки и обслуживание внешнего блока кондиционера должны проводиться уполномоченными специалистами сервисного центра.

При обслуживании климатической техники должны применяться разрешенные для этих целей моющие средства с учётом рекомендаций производителя изделия.

Для дезинфекции фильтров, решеток должны использоваться дезинфицирующие средства, имеющие необходимую разрешительную документацию (свидетельство о государственной регистрации, инструкция по применению), в области применения которых прописана дезинфекция кондиционеров.

Помните, что правильная эксплуатация кондиционера позволяет создать комфортную температуру воздуха в рабочем помещении, а своевременное обслуживание гарантирует длительные сроки безопасной эксплуатации прибора.

Будьте здоровы!

Публикуется на основе материалов, предоставленных ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора и Управления Роспотребнадзора по Курганской области.

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