Зауральцам дали шанс воспользоваться программой туристического кешбэка

В России стартовал осенний сезон программы туристического кешбэка. Жители Курганской области сейчас также получили право поехать в путешествие по стране или отдохнуть на территории региона и вернуть до 20% стоимости поездки.

По условиям программы, отправиться в тур с кешбэком можно с 1 октября по 25 декабря, в круизы – с 1 сентября до окончания навигации. Однако для того чтобы воспользоваться возможность получить кешбэк, необходимо выполнить несколько условий: путешествие должно длиться не менее четырех дней и трех ночей. Оплатить поездку нужно картой «Мир», обязательно зарегистрировав её в программе лояльности.

В Зауралье в программе туристического кешбэка участвует сразу несколько здравниц и отелей. Так, выгодно отдохнуть можно в санаториях «Жемчужина Зауралья», «Лесники», «Озеро Медвежье», «Сосновая Роща» и курганских гостиницах «АМАКС Отель Курган», «Avenue Park Hotel», «VERSAL», «Авангард Отель & Апарт», «Воробьевы горы» и «Есенин».

Максимальная сумма, которая возвращается за одну поездку, составляет 20 тысяч рублей. При оплате напрямую на сайте отеля или санатория, расположенного на Дальнем востоке, – 40 тысяч рублей. Получить кешбэк можно неограниченное количество раз. Главное – соблюсти все правила программы.

Узнать подробнее о туристическом кешбэке и приобрести путевку можно на сайте мирпутешествий.рф.

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