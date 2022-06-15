Зауральцам напомнили о неспецифической профилактике от укусов клещей

Основная мера профилактики против самого грозного заболевания, переносимого клещами - клещевого вирусного энцефалита – вакцинация. Однако, клещи являются источником и ряда других инфекций: иксодовых клещевых боррелиозов (ИКБ), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) и гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), от которых нет специфической профилактики.

Ежегодно, по данным мониторинга, высокий процент пострадавших от укусов клещей в Курганской области отмечался среди лиц, работавших на дачных, садовых участках, личных подворьях - 32,68%.

Поэтому важно в местах, где возможна встреча с клещом соблюдать следующие меры защиты от присасываний:

- применение специальной защитной или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой;

- использование отпугивающих средств – репеллентов и акарицидов, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией;

- периодический осмотр своей одежды и тела самостоятельно или при помощи других людей.

Для защиты от клещей пригодны репеллентные средства только с высоким, не менее 25 – 30%, содержанием диэтилтолуамида (ДЭТА). Этими средствами надо обработать верхнюю одежду согласно способу применения, указанному на этикетке. Правильное применение специальных репеллентных средств обеспечивает уровень защиты около 95%. В этикетках на эти средства указано "Средство обеспечивает неполную защиту от клещей. Будьте внимательны!". Акарицидные средства для защиты от клещей основаны на использовании в качестве действующих веществ химических соединений, способных быстро вызывать у клещей паралич конечностей. Правильное применение специальных акарицидных или акарицидно-репеллентных средств, содержащих акарицид и репеллент одновременно, обеспечивает наиболее высокий уровень защиты (эффективность около 100%). Таежные и лесные клещи, прицепившиеся к этой одежде, уже через 3 минуты будут не способны присосаться к телу, через 5 минут они упадут с одежды. В этикетках на эти средства указано "Нарушение правил поведения и способа применения средства может привести к присасыванию клещей. Будьте внимательны!" Таким образом, акарицидные и акарицидно-репеллентные средства обладают более высокими защитными свойствами по сравнению с репеллентными. Правильное применение этих средств не нанесет вред здоровью, одежду детей должны обрабатывать взрослые.

Важно! В настоящее время нельзя защититься от нападения и присасывания клещей, нанося какое-либо химическое средство непосредственно на кожу: репеллентные средства не обеспечивают защиту при их нанесении на кожу, а акарицидные средства нельзя наносить на кожу из-за их токсичности. Таким образом, надёжно защититься от клещей, не одеваясь соответственным образом невозможно.

Следует помнить, что, если клещи попадают на открытые части тела человека (кисти или предплечья рук, ноги), они редко присасываются на видимых местах, чаще клещи заползают под одежду и присасываются под ней. При этом клещи достаточно долго (в среднем 30 минут) выбирают место для присасывания. Можно успеть обнаружить клеща своевременно! Присосавшегося клеща следует немедленно удалить. Для этого необходимо обратиться в ближайший травматологический пункт, или амбулаторно-поликлиническое учреждение, в муниципальных районах – в центральную районную больницу для оказания первой помощи и возможности дальнейшего исследования клеща на зараженность инфекционными заболеваниями.

- не ложитесь на траву, под деревья или кустарник, там больше всего бывает клещей;

- не заносите в дом свежесобранные растения и верхнюю одежду. И не берите клещей незащищенными руками!

- если Вы решили расположиться в лесу, то места для стоянки лучше выбирать на участках, лишенных травяной растительности, или в сухих сосновых лесах на песчаных почвах.

Как снять клеща?

Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте. Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:

• захватить клеща пинцетом как можно ближе к коже за хоботок и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;

• место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон);

• после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

Если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.

Снятого клеща нужно доставить на исследование в лабораторию!

По информации 45.rospotrebnadzor.ru.