Зауральцам напомнили о вознаграждении за добровольную сдачу незаконного оружия

В рамках региональной государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области» продолжаются мероприятия по добровольной сдаче незаконно хранящихся оружия и боеприпасов на возмездной основе.

Спектр предметов вооружения, которые могут сдавать граждане, довольно широк – от боевого огнестрельного оружия (гранатомет, пулемет, автомат), до охотничьего и газового оружия. Также имеется возможность сдать любые взрывчатые вещества (например, тротиловые шашки, или порох), средства взрывания (детонаторы), патроны к любому оружию и основные части к огнестрельному оружию.

При этом граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся вооружение, освобождаются от административной и уголовной ответственности.

За добровольную сдачу незаконно хранящегося боевого оружия (автомата, гранатомета) граждане могут получить вознаграждение в размере 10 тыс. рублей; за сдачу охотничьего оружия с нарезным стволом (в том числе обреза) - 5 тыс. рублей, за гладкоствольное охотничье оружие или огнестрельное оружие ограниченного поражения – от 6 тыс. рублей; за сдачу основных частей к огнестрельному оружию (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) - 1000 рублей за одну единицу. За сдачу патронов любого калибра выплачивается вознаграждение 10 рублей за один патрон.

Такие предметы, как мины, снаряды, гранаты самостоятельно извлекать с места обнаружения не следует.

Чтобы исключить малейшую возможность причинения вреда людям, животным (или строениям), в случае находки снаряда, гранаты, мины, других потенциально опасных взрывчатых веществ и предметов, необходимо о своей находке незамедлительно сообщить в ближайшее отделение полиции, они уже примут все необходимые меры.

В текущем году гражданами на возмездной основе сдано 5 единиц огнестрельного охотничьего оружия, 1 основная часть к огнестрельному оружию и свыше 1600 штук патронов. Общая сумма вознаграждения за сданные предметы вооружения около 48 тысяч рублей.

Дополнительную информацию можно получить в Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Курганской области по телефону 8 (3522) 29-26-19.

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