Зауральцам напомнили правила пожарной безопасности в лесу

Непотушенная и брошенная в траву спичка, оставленная стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного света, искры из глушителя автомобиля, разжигание костров или сжигание мусора вблизи леса или торфяника — основные причины возникновения природных пожаров.

По информации Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области с начала пожароопасного сезона на территории региона зафиксировано более 270 пожаров.

В Курганской области в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки с 16 июня снят запрет на посещение лесов, а значит, граждане имеют возможность активно выезжать на природу для отдыха.

Специалисты МЧС России призывают жителей и гостей региона соблюдать все требования пожарной безопасности. С целью недопущения пожаров в природной среде, запрещается:

бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;

разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под низкосвисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур;

оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпку и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;

выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;

поджигать камыш;

разводить костёр в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;

оставлять костёр горящим после покидания стоянки.

Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у вас нет возможности своими силами справиться с его локализацией, предотвращением распространения и тушением пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей (специальные службы) о необходимости выхода из опасной зоны. Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на открытое пространство или поляну дышите воздухом возле земли – там он менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой.

Напомним, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

В случае обнаружения возгорания в лесу следует незамедлительно сообщить о нем по телефону вызова пожарно-спасательных подразделений «101».

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области.

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