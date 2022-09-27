Зауральцам объяснили, как часто мобилизованные смогут звонить домой

Из соображений безопасности пользоваться на территории воинских частей телефонами с расширенными мультимедийными возможностями (смартфонами) запрещено. Фото- и видеосъёмка в местах дислокации подразделений, в том числе и на камеру телефона запрещена.

Взять с собой в часть мобилизованные могут кнопочный телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определённое распорядком дня время. Звонить родным также можно будет с местного телефона - с разрешения командира части в определённое им время. Для связи военнослужащих с родственниками в зоне проведения СВО развёрнуты мобильные переговорные пункты.

В регионах России, в том числе в Курганской области, работает «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации. Задать вопросы можно по номеру 122. Ресурс «Объясняем.рф» публикует ответы на часто задаваемые вопросы, которые поступают на «горячую линию».

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