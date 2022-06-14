Зауральцам объяснили, как действовать при встрече с бездомными собаками

25 февраля 2022 года в Кургане открыт муниципальный приют для животных, рассчитанный на содержание 230 животных в год. В приюте имеется 13 уличных и 7 отапливаемых вольеров. С начала работы приюта отловлено 59 собак. Как сообщила во время прямого эфира в группе правительства региона в соцсети "Вконтакте" Татьяна Сандакова, начальник управления ветеринарии Курганской области,здесь их стерилизуют, вакцинируют против бешенства, при необходимости лечат. Сейчас там содержится 18 собак.

В случае обнаружения безнадзорных собак необходимо сделать заявку на отлов: в Кургане по телефону: 8(3522)42-89-06, в Шадринске по телефону: 8(35253)7-45-72. Жители других городов и муниципальных образований могут обратиться в администрацию по месту жительства. Также можно написать заявление в полицию по факту нерегулируемого выгула собак, принадлежащих владельцам.

Добавим, что особое внимание уделяется вакцинации животных против бешенства. Все районные и государственные ветеринарные станции проводят ее бесплатно. Ежегодно вакцинируется около 7 тысяч кошек и более 18 тысяч собак.

Фото Николая Пушилина.