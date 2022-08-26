Зауральцам объяснили, как грамотно ухаживать за домашними питомцами

Сегодня, 26 августа, отмечается международный День благодарности собаке.

Накануне этого праздника библиотека имени Югова и зоозащитная организация «Жизнь» и областное управление ветеринарии провели в совместную акцию «Уроки доброты».

Открытая площадка, которую организаторы назвали «Человек собаке друг!», была обустроена в городском саду. Взрослым и детям зоозащтники рассказали о том, почему необходимо гуманно относиться к животным, как правильно вести себя, если встретили на улице бездомную кошку или собаку, как грамотно ухаживать за домашними питомцами.

«Мы системно работаем с приютами. Такие уроки доброты наша библиотека проводит уже на протяжении трёх лет, - говорит директор Курганской областной универсальной научной библиотеки имени Югова Наталья Катайцева. - Площадки, которые мы открываем в этот день, всегда интересны горожанам, особенно детям. Надеемся, что результатом таких встреч станет устройство животных из приюта к новым доброжелательным хозяевам».

Для посетителей праздника были организованы игры – викторины, мастер-классы. Самые активные участники получили сладкие призы. Всех желающих внешне преобразиться в милых кошечек или собачек волонтёры-художники украшали с красками аквагрима. На выставке книг библиотекари знакомили интересующихся родителей и детей с книжными новинками о домашнем уходе за животными, о собаках разных пород. Дети общались и играли с питомцами из курганских приютов для животных. Курганцы пополняли установленную здесь копилку добра для сбора пожертвований на работу приюта.

«Мы приглашаем детей на прогулки с собаками из нашего приюта. Постоянно организуем такие мероприятия, - рассказывает активист курганской региональной общественной организации защиты животных «Жизнь» Татьяна Уварова. - К нам приезжают воспитанники детских садов, школьники. В выходные дни с началом учебного года мы будем принимать у себя родителей, воспитателей, педагогов вместе с ребятишками. Все они получают массу положительных эмоций от общения с собаками, учатся обращению и уходу за ними, милосердию к братьям нашим меньшим. Это очень важно».

Волонтёры только одной этой зоозащитной организация помогают найти свой дом и добрых хозяев порядка полусотне питомцам из своего приюта. Таких организаций у нас в городе несколько, и все они помогают десяткам бездомным и брошенным животным, которых и содержат, и лечат, и пристраивают. И занимаются этим добрым делом день ото дня и в праздники, и в будни.

Константин Сапунов. Фото автора.