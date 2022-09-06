Зауральцам объяснили, как не заразиться гриппом

Грипп входит в группу острых респираторных вирусных инфекций с воздушно-капельным путём передачи возбудителя. Заболевание характеризуется острым началом, лихорадкой (с температурой 38°С и выше), общей интоксикацией и поражением дыхательных путей.

При тяжелом течении гриппа часто возникают серьезные поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательных органов, центральной нервной системы. Распространенными осложнениями после гриппа являются синуситы, бронхиты, отиты, обострение и усугубление хронических заболеваний.

Тяжелые формы заболевания наиболее часто регистрируются в период эпидемии гриппа, которая ежегодно приходится на зимне- весенний период и обусловлена чрезвычайно высокой активностью циркуляции вирусов гриппа.

По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно гриппом и ОРВИ переболевают 10% населения планеты.

Наиболее эффективным и доступным средством защиты от гриппа и его осложнений в настоящее время является вакцинация.

В состав современных вакцин против гриппа, применяемых на территории Российской Федерации для иммунизации населения, входят только фрагменты генетического материала рекомендованных ВОЗ штаммов вирусов гриппа А/Н1N1, А/Н3N2 и В, поэтому вакцины не могут вызвать заболевание (грипп). Но этих коротких участков генома вирусов достаточно, чтобы в организме человека сформировался иммунный ответ.

Вакцинация от гриппа не дает 100% защиты. Вместе с тем, она защищает от тяжелого течения заболевания и его осложнений, препятствует широкому распространению заболевания. Чем больше населения привито против гриппа, тем выше уровень популяционного иммунитета, тем ниже заболеваемость гриппом и меньше осложнений от этого заболевания.

На сезон 2022–2023 гг. для стран Северного полушария Всемирная организация здравоохранения рекомендовала следующий штаммовый состав противогриппозных вакцин: A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09; A/Darwin/9/2021 (H3N2); B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria); B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

Прививку против гриппа следует делать до начала эпидемического подъема заболеваемости. Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период сентябрь-октябрь.

Прививка против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации (утвержден приказом Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н). В соответствии с указанным документом бесплатно пройти вакцинацию против гриппа могут следующие категории граждан:

- дети с 6 месяцев до 18 лет;

- лица, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;

- беременные женщины;

- взрослые старше 60 лет;

- лица с хроническими заболеваниями;

- взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг); сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; государственные гражданские и муниципальные служащие;

- лица, подлежащие призыву на военную службу.

Средства на приобретение вакцин против гриппа для иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок выделяются ежегодно из федерального бюджета.

В субъектах Российской Федерации в ходе подготовки к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ организуется работа по иммунизации населения против гриппа. Из региональных бюджетов дополнительно выделяются финансовые средства на закупку вакцин против гриппа для бесплатной иммунизации категорий граждан, не вошедших в перечень национального календаря.

Вакцинация граждан против гриппа категориям граждан, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок, а также региональными документами, проводится в медицинских организациях (поликлиниках) по месту жительства, организуется по месту учёбы, работы (выездными прививочными бригадами), в ряде регионов - на дополнительных пунктах вакцинации в местах массового пребывания людей. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации в сезоне 2022-2023 годов рекомендовано достичь охвата иммунизацией против гриппа не менее 60% от численности населения страны и не менее 75% от численности лиц из групп риска, предусмотренных национальным календарём, что позволит снизить заболеваемость гриппом, долю тяжелых случаев гриппа и число осложнений, связанных с этим заболеванием, что также снизит нагрузку на лечебную сеть в период эпидемического подъема заболеваемости.

Берегите свое здоровье и здоровье близких и окружающих – сделайте прививку против гриппа!

По информации Управления Роспотребнадзора по Курганской области.

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