Зауральцам объяснили, как получить финансовую поддержку на своё дело

Представители Инвестиционного агентства и управления социальной защиты населения на онлайн-конференции 30 сентября в 14:00 расскажут жителям Курганской области, как получить финансовую поддержку на своё дело или личное подсобное хозяйство в рамках социального контракта.

Подключиться к конференции можно здесь .

В пресс-службе главы региона напомнили, что с 1 июля 2022 года материальная поддержка по социальному контракту увеличена на 100 тысяч рублей. Жители Курганской области, доход которых ниже прожиточного минимума, могут получить 350 тысяч рублей на открытие собственного дела и 200 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства.

В Инвестагентстве отметили, что поддержка предпринимательства - важное направление работы. Главная задача - помогать жителям создавать и развивать свой бизнес.

По информации Инвестиционного агентства Курганской области, благодаря социальному контракту с начала года 260 жителей региона открыли свое дело фактически с нуля, не имея начального капитала. А стартовый капитал на ведение личного подсобного хозяйства получили 273 человека.

Получить консультацию в Инвестиционном агентстве Курганской области можно:

- по адресу: ул. Бурова-Петрова, 112а, 3-й этаж,

- по телефону: 8 (800) 250-47-31 (по будням с 09:00 до 18:00 часов).