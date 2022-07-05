Зауральцам объяснили, как сделать так, чтобы безмятежный отдых среди сосен не обернулся трагедией

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях в виде штрафа до двух миллионов рублей.

За уничтожение или повреждение леса путём поджога или в результате неосторожного обращения с огнём предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы (статья 261 Уголовного Кодекса Российской Федерации).

Лицо, виновное в возникновении лесного пожара, обязано также возместить причинённый пожаром материальный ущерб, отметили в пресс-службе администрации города.

Администрация города Кургана и Управление по делам ГО и ЧС города Кургана призывают курганцев соблюдать все требования пожарной безопасности.

Если вы стали свидетелями возгораний, при возможности примите все меры, чтобы это предотвратить или сообщайте о данных фактах в МЧС, УМВД по телефону 101 или 112.

Берегите лес! Не станьте виновником лесного пожара! Будьте ответственны!



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