Зауральцам объяснили, как следует вести себя на дороге в дождливую погоду

Полицейские обращают внимание водителей автотранспорта на юных пешеходов, которые в ненастную погоду идут в школы либо возвращаются к месту жительства.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают нести службу на пешеходных переходах вблизи образовательных организаций, встречая и провожая детей в школу и к месту жительства.

Осень несёт в себе много опасностей, связанных с непогодой. Зачастую, надев куртки с капюшонами, пользуясь зонтами, закрываясь ими от ветра и дождя, дети уменьшают себе обзор и не видят, что происходит на проезжей части, и не убеждаются в безопасности перехода. Дети на проезжей части зачастую непредсказуемы, и не всегда могут сориентироваться в дорожной обстановке. Автоинспекторы напоминают водителям о проявлении внимания и снижении скорости около детских учреждений, а родителям рекомендуют напомнить своим детям о необходимости снимать капюшоны и убирать зонты еще до начала перехода проезжей части, а также при пересечении проездов в жилых зонах и дворовых территориях.

Осенью день короче, темнеет рано и очень быстро. В тёмное время суток, особенно в ненастную погоду, силуэты пешеходов сливаются с проезжей частью и становятся трудно различимыми для водителей транспортных средств. Обозначить себя в ненастье поможет одежда светлых и ярких тонов, а также световозвращающие элементы. Дорожные полицейские настоятельно рекомендуют родителям разместить на одежде детей и школьных рюкзаках световозвращающие элементы, которые помогут водителям автотранспорта увидеть детей на дороге в дождливую погоду и в вечернее время.

Профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» продолжается, сотрудники ГИБДД несут службу около школ, проводят пешеходные экскурсии и мастер-классы, беседы с детьми и родительские собрания. Но для сохранения детских жизней необходима еще помощь и поддержка родителей и дисциплинированность водителей.

По информации УГИБДД УМВД России по Курганской области.

Фото Николая Пушилина.

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