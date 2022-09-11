Зауральцам объяснили, какие штаммы войдут в состав вакцин от гриппа в этом году

Роспотребнадзор напоминает, что в начале сентября открылась кампания по вакцинации против гриппа. Период с сентября по ноябрь самое подходящее время для вакцинации от гриппа, так как прививаться нужно за 3-4 недели до начала подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться необходимый иммунитет.

1. Нужно ли делать прививку от гриппа, если в прошлом году гриппа не было?

В сезон 2021-2022 циркуляция гриппа в России была значительно выше по сравнению с сезоном 2020-2021 и ее масштаб приблизился к уровню, наблюдаемому до пандемии COVID-19. В циркуляции наблюдалось абсолютное доминирование гриппа A(H3N2) и спорадическое выявление вирусов гриппа типа В и субтипа А(H1N1)pdm09.

В этом году ситуация может оказаться серьезнее, так как ожидается, что придет новый вирус гриппа подтипа А/Н3N2 - А/ Darwin/9/2021 и вирус типа В линии Victoria В/Austria/1359417/2021.

Кроме того, в мире продолжают циркулировать штаммы вируса гриппа, подобные тому, который вызвал пандемию в 2009-2010 годах (А/H1N1/pdm2009 («свиной» грипп). Он считается одним из опасных, так как может вызывать довольно тяжелое течение заболевания и привести к вирусной пневмонии.

В Южном полушарии эпидемия гриппа в 2022 году пришла раньше — уже в середине апреля. Есть вероятность, что и в Россию она придет уже в октябре. Также важно помнить, что в сезон гриппа есть риск заразиться сразу двумя инфекциями — COVID-19 и гриппом, поэтому лучше всего позаботиться о своем здоровье заранее и вовремя привиться.

2. Какие штаммы войдут в состав вакцин от гриппа в этом году?

Штаммовый состав вакцин этого года существенно изменился - в трехвалентной вакцине заменены два из трех, включенных в вакцину предыдущего сезона, в четырёхвалентной — два штамма. В обновленный состав вакцин, согласно рекомендациям ВОЗ, включили антигены штаммов вирусов, которые ожидаются в грядущем эпидемическом сезоне: А/Н3N2 - А/ Darwin/9/2021 и В линии Victoria В/Austria/1359417/2021, антиген вируса А(Н1N1) pdm09 - А/Victoria/2570/2019 остался неизменным, так как с 2009 года штаммы, подобные пандемическому вирусу 2009 года А(Н1N1) pdm09, продолжают активно циркулировать среди населения.

3. Чем отличаются трехвалентные и четырехвалентные вакцины от гриппа?

В 3-х валентную вакцину входят антигены вирусов гриппа типа А, относящихся к подтипам А/H1N1и A/H3N2, а также типу В линии Victoria или Yamagata. Известно, что вакцинация от вируса гриппа В одной линии может обеспечить перекрестную защиту и от другой. В последние годы в состав трёхвалентных вакцин входит линия Victoria. В связи с тем, что в отдельные эпидемические сезоны вирусы гриппа В линии Yamagata начали составлять около половины циркулирующих штаммов вирусов гриппа В, были разработаны четырёхвалентные вакцины, в состав которых стали входить, помимо антигенов вирусов гриппа типа А подтипов А/H1N1 и А/H3N2, вирусы гриппа типа В сразу двух линий - Victoria или Yamagata. Считается, что такая вакцина надежней защищает от гриппа. Но в этом эпидсезоне прогнозируется доминирование линии Victoria, так что трехвалентные вакцины будут так же эффективны.

Все российские вакцины от гриппа, которые выпускает наша промышленность, эффективны и безопасны, каждый год их состав пересматривается в соответствии с рекомендациями ВОЗ по составу вакцин от гриппа для Северного полушария на грядущий эпидсезон. В этом году

4-х валентные вакцины содержат антигены

A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-подобного вируса или A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)pdm09-подобного вируса;

A/Darwin/9/2021 (H3N2)-подобного вируса,

B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria)-подобного вируса

B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata)-подобного вируса.

3-х валентные вакцины содержат антигены

A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-подобного вируса или A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)pdm09-подобного вируса

A/Darwin/9/2021 (H3N2)-подобного вируса

B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria)-подобного вируса.

4. Если я сделал прививку от гриппа, я не заболею коронавирусом?

Нет, потому что это разные инфекции и разные вирусы. Для того чтобы защитить себя от гриппа и COVID-19, необходимо пройти вакцинацию как от коронавируса, так и от гриппа. Если вы уже сделали прививку от гриппа, то прививку от нового коронавируса нужно сделать с интервалом в один месяц. Помните, что одновременное заражение гриппом и COVID-19 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск неблагоприятного исхода.

По клинической картине грипп и COVID-19 часто трудно дифференцировать, что может привести к неправильной тактике лечения до лабораторного подтверждения диагноза. Это особенно опасно для людей с сопутствующей патологией.

5. Можно ли делать прививку от гриппа и COVID-19 одновременно (в один день)? Как быть тем, кто уже сделал прививку от COVID-19? И как быть тем, кто еще не успел сделать ни одной прививки?

Пройти вакцинацию от гриппа и от COVID-19 можно в один день. Если получилось сделать только от одной инфекции, вакцинироваться от другой нужно с интервалом не менее месяца, для того чтобы выработался полноценный иммунитет от этих инфекционных заболеваний.

6. Можно ли делать одновременно прививку от гриппа и от пневмонии (в один день)?

Да, прививки от гриппа и пневмококка группам риска (например, пожилым) могут делать в один день.

7. Кому прививку от гриппа нужно делать в первую очередь?

От гриппа рекомендуется прививать прежде всего тех, кто входит в группу риска по тяжелому течению этой инфекции. Согласно национальному календарю прививок, в этот контингент входят: дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг); лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; государственные гражданские и муниципальные служащие; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

По информации управления Роспотребнадзора по Курганской области.

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