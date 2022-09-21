Зауральцам объяснили, какую температуру нужно поддерживать в помещении, чтобы не допустить Covid-19

О температурном режиме на социальных объектах в период сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19.

В связи с установившейся в ряде регионов Российской Федерации низкой температурой воздуха, а также в связи с началом эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ, одновременно с оценкой гигиенических нормативов температуры воздуха в помещениях временного и постоянного нахождения взрослых и детей необходимо уделять внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования.

Особенно это касается объектов социальной инфраструктуры: медицинских, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания детей и граждан пожилого возраста, домов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также домов-интернатов для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях объектов социальной сферы установлены санитарными правилами 1.2.3685-21.

- 20 – 24° С в игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций;

- 18 – 24 °С в спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций;

- 18 – 24°C в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций;

- 20 – 26 °С в палатах лечебно-профилактических учреждений;

- 20 – 24 °С в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей до 3 лет и 21–24 °С для детей с 3 до 7 лет

- 20 – 22 °С в холодное время года в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 23-25 в теплое время года °С.

Роспотребнадзор обращает внимание руководителей хозяйствующих субъектов на необходимость обеспечить ежедневный контроль за температурой воздуха в помещениях, при несоблюдении гигиенических нормативов принять безотлагательные меры по обеспечению температурных режимов.

В случае наличия у граждан жалоб на несоблюдение гигиенических нормативов, можно направлять обращения в территориальные органы Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, на основании которых специалистами будут проведены контрольно-надзорные мероприятия с измерениями параметров микроклимата и принятием соответствующих мер административного воздействия, в случае подтверждения фактов нарушений.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

По информации Управления Роспотребнадзора по Курганской области.

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