Зауральцам объяснили, на что следует обращать внимание при выборе игрушек

Роспотребнадзор напоминает, что ассортимент товаров, предназначенных для детей очень разнообразен и чаще всего, чтобы порадовать детей, выбирают игрушки. Для того, чтобы игрушка принесла ребенку только радость, была безопасной для его здоровья, следует учесть следующие рекомендации.

Приобретать игрушку для ребенка нужно только в местах организованной торговли (магазины, супермаркеты, официальные рынки и ярмарки).

Игрушка обязательно должна иметь этикетку, содержащую информацию о наименовании игрушки, страны, где она изготовлена, местонахождении изготовителя и его товарном знаке, минимальном возрасте ребенка, для которого предназначена игрушка, способах ухода за игрушкой, дате изготовления, сроке службы и условиях хранения. На игрушке для детей до 3-х лет на этикетке должна быть информация об основном конструкционном материале, из которого она изготовлена. Следует обратить внимание на наличие предупредительных надписей, которые могут указывать на возможность использования игрушки только в присутствии взрослых, на ограничение использования игрушки по возрасту. Вся информация, представленная на этикетке, должна быть легко читаемой и на русском языке.

Подтверждением, того что игрушка соответствует требованиям по качеству и безопасности, является наличие на этикетке единого знака обращения продукции на территории стран-участниц Евразийского экономического союза (знак ЕАС).

Игрушка должна быть без острых выступающих частей, заусенцев и острых углов, о которые ребёнок может пораниться.

Важно, чтобы игрушка не имела стойкого неприятного запаха. Его наличие означает, что она изготовлена из «токсичных» материалов и является небезопасной для ребенка.

Звук издаваемый игрушкой он не должен раздражать слух и пугать ребёнка. Перед покупкой игрушки с музыкальным сопровождением, прослушайте все мелодии и убедитесь в том, что ребенок не испугается. Кроме этого, обратите внимание на громкость звука и возможность его регулировки.

Мягкую игрушку, следует выбирать с плотным и хорошо прошитым ворсом, ее наполнитель должен быть без твердых или острых инородных предметов.

Маски и шлемы для игры из воздухонепроницаемого материала, полностью покрывающие голову ребенка, должны быть такой конструкции, чтобы исключить риск удушья в результате недостаточной вентиляции.

Игрушка, внутри которой может поместиться ребенок и представляющая для него замкнутое пространство, должна иметь отверстие для выхода, легко открываемое изнутри, а также поверхность с вентиляционными отверстиями.

При выборе игрушек для самых маленьких учитывайте, что их вес должен быть не более 100 грамм. Не допускается поверхностное окрашивание и роспись игрушек-погремушек и игрушек, контактирующих со ртом ребенка. Выбирайте плотные и прочные погремушки — это особенно важно, если внутри игрушки есть жидкость.

Детям до 3-х лет не следует покупать игрушки из натуральных меха и кожи, древесной коры, а также игрушки, имеющие фарфоровые, стеклянные, бумажные и картонные элементы. Если игрушка содержит в себе гранулы, менее 3-х мм, то гранулы должны быть во внутреннем чехле игрушки.

При покупке музыкальных духовых игрушек обратите внимание на места для соприкосновения с губами детей — они должны быть изготовлены материалов, не впитывающих влагу.

Покупая электрическую игрушку, убедитесь с целью исключения риска поражения ребенка электрическим током, что ни на одной ее составной части номинальное напряжение не превышает 24 В, а детали, контактирующие или способные контактировать с источником электрической энергии, а также кабели, провода изолированы и механически защищены.

Выбирая ребенку набор для химических экспериментов, тщательно изучите его состав: он не должен содержать вещества или реактивы, которые могут при смешивании воспламениться, образовывать вредные пары или газы, взрывчатые смеси.

При покупке игрушек, на которых ребенок может ездить, необходимо проверить их прочность и устойчивость к опрокидыванию. Нужно убедиться, что игрушки с механическим или электрическим приводом, имеющие механизм свободного хода или нейтральное положение коробки передач, имеют тормозное устройство, а игрушки с цепной передачей оборудованы защитными щитками.

Выбирайте подарок для ребенка с учетом его пожеланий, предпочтений и интересов, принимая в учет вышеуказанные рекомендации, тогда Вы приобретете качественную, безопасную игрушку и доставите ребенку большую радость.

Как правильно выбрать и использовать игровой набор для химических опытов

Многим детям нравятся зрелищные химические опыты с изменением цвета реактивов, выделением пара, бурлением, поэтому игровые наборы для проведения химических опытов, используя которые ребенок может сам проводить подобные опыты, представляют для детей особый интерес.

Чтобы игровой набор для химических опытов доставил ребенку радость и не причинил вреда для здоровья, необходимо приобретая его соблюдать следующие рекомендации:

1.Приобретать игровой набор для химических опытов нужно только в местах организованной торговли (магазины, супермаркеты, официальные рынки и ярмарки).

2. Игровые наборы для химических опытов, как правило упакованы в картонные коробки. Обратите внимание на информацию, указанную на ней. Она должна содержать сведения о наименовании набора, стране, где он изготовлен, местонахождении изготовителя и его товарном знаке, минимальном возрасте ребенка, для которого он предназначен, дате изготовления, сроке годности и условиях хранения, составе набора.

3. Для подобных наборов рекомендуемый возраст детей старше 8 лет. Кроме того, следует учесть поведенческие особенности ребенка, его способность четко соблюдать инструкции по использованию вещей. Следует обратить внимание на наличие предупредительных надписей, которые могут указывать на возможность использования набора только в присутствии взрослых. Вся информация должна быть легко читаемой и на русском языке.

4. Выбирая ребенку набор для химических экспериментов, тщательно изучите его состав: он не должен содержать вещества или реактивы, которые могут при смешивании воспламениться, образовывать вредные пары или газы, взрывчатые смеси. Обратите внимание на наличие предупредительных значков.

5. Убедитесь в наличии в составе набора инструкции по проведению опытов.

Важно помнить, что использовать игровой набор для проведения химических экспериментов ребенку можно только в присутствии взрослых.

Вместе ознакомьтесь с инструкцией по проведению опытов, правилами безопасности и информацией по оказанию первой медицинской помощи. Храните их в качестве справочного материала. Следует проводить только те опыты, которые описаны в инструкции к применению, так как неправильное использование химических веществ, входящих в состав набора, может явиться причиной несчастных случаев и нанести вред здоровью ребенка. Проследите, чтобы ребенок соблюдал правила безопасности при использовании набора – надел очки, перчатки. Объясните ребенку, что нужно избегать любых контактов химических веществ с глазами и ртом, не вдыхать порошок, пыль. Проводите опыты в просторном, хорошо освещенном помещении. Предусмотрите возможность проветривания данного помещения и близость источника водоснабжения. Маленьких детей, животных лучше удалить из помещения во время проведения опытов. Нельзя есть, пить и курить в помещении, где проводятся эксперименты. После окончания опытов, необходимо убрать набор, тщательно вымыть руки.

Правильный выбор игрового набора для проведения экспериментов, использование его только в Вашем присутствии, четкое соблюдение инструкций по его применению сохранит здоровье Вашему ребенку и принесет радость от проведения опытов.

Берегите себя и будьте здоровы!

По информации 45.rospotrebnadzor.ru.